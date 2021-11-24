Новости

В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили 10 ракет Израиля 22:48
Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше 22:32
Обозреватель "Российской газеты" победила в конкурсе "Серебряная ГаZeта" 22:31
Экс-генералу полиции Гришину и его сообщникам снизили сроки 22:14
В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма 22:09
Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения 22:01
Грызлов: Киев по-прежнему блокирует работу контактной группы по Донбассу 21:53
Непомнящий начнет борьбу за мировую шахматную корону белыми фигурами 21:45
Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 21:39
Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла 21:24
Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда 21:13
Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения от "Спартака" 21:11
Котяков: Для сохранения роста зарплат бюджетников нужны допресурсы 21:01
Импорт картофеля в Россию в сентябре вырос в пять раз 20:59
В Ленобласти введена обязательная вакцинация студентов и пожилых 20:58
За сутки 89 военнослужащих Вооруженных сил выздоровели от коронавируса 20:41
Решетников оценил перспективу отечественных углеродных единиц 20:35
Трех фигурантов подозревают в организации незаконной миграции в Подмосковье 20:35
В Москве 10 баллов на дорогах продержались три часа 20:24
В Минэнерго прокомментировали рост цен на уголь в России 20:21
Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД 20:14
Импортное мясо будет ввозиться по квотам в зависимости от потребности рынка 19:46
Льготные кредиты уже сохранили 270 тысяч рабочих мест 19:38
"Спартак" повел в матче с "Наполи" 2:0 благодаря дублю Соболева 19:30
Акинфеев исполнил песню про российский футбол в образе Боба Марли 19:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 22:32
Рубрика: Спорт

Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше

Текст: Илья Соболев
Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти, проработавший пять лет в питерском "Зените", подвел итоги матча со "Спартаком", в котором его команда уступила со счетом 1:2.

Ваши ожидания от ваших игроков сегодня оправдались?

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
"Спартак" завершил первый круг во второй части таблицы и рискует остаться без тренера

Лучано Спаллетти: Трудно давать какую-то оценку. Мы пропустили быстрый гол, который создал нам много проблем. Нам пришлось перестраиваться, мы старались, но пропустили еще, и все стало еще сложнее. После перерыва мы стали играть стройнее, спокойнее, но "Спартак" хорошо закрылся в своей штрафной площади и добился результата.

Почему после игры вы не пожали руку Рую Витории?

Лучано Спаллетти: Потому что он меня не поприветствовал перед началом. Когда вы встречаете гостей, вы их приветствуете сразу, а не после победы. Я был от него всего в десяти метрах, но он не подошел. Я в таких ситуациях сразу иду пожимать руку.

Наполи в недавнем матче с "Интером" тоже пропустил первым, потом тоже неплохо играл и тоже не смог отыграться. В каком состоянии команда будет к следующему матчу против "Лацио"?

Лучано Спаллетти: Очень надеюсь, что к воскресенью у нас будет больше игроков. Я не сильно переживаю, когда игра идет. А сегодня было именно так. Мои решения дали результат. У нас было много моментов, много подходов, но надо было быть внимательнее в начале встречи.

Вы предполагали, что в этом сезоне у "Наполи" будет много сложностей. Как команда на них отреагировала?

Лучано Спаллетти: Ответ был хорошим, позитивным. Мы провели хороший матч, и реакция на трудности была положительная. Не хотим искать оправданий, но сегодня мы хотели победить, играя в наш футбол.

Рады видеть вас в Москве. Понятно, что "Наполи" выше классом "Спартака", но согласны, что иногда страсть и желание бьют класс?

Лучано Спаллетти: Россия для меня второй дом. Всегда сюда с радостью приезжаю. Дочь Матильда у меня родилась здесь. Что касается матча, "Спартак" сыграл так, как и должен был сыграть. Поздравляю его с победой. Мы же постараемся в следующих матчах добиться лучшего результата.

Насколько на результат сегодняшнего матча повлияла холодная погода, снег?

Лучано Спаллетти: Погода никакой роли не сыграла. У нас было все, чтобы сегодня выиграть. Но "Спартак" выглядел лучше. Я получил желтую карточку из-за того, что возмущался, что игрок "Спартака" менялся три минуты.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Лига Европы 2021/2022