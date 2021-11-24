Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше

Ваши ожидания от ваших игроков сегодня оправдались?

Лучано Спаллетти: Трудно давать какую-то оценку. Мы пропустили быстрый гол, который создал нам много проблем. Нам пришлось перестраиваться, мы старались, но пропустили еще, и все стало еще сложнее. После перерыва мы стали играть стройнее, спокойнее, но "Спартак" хорошо закрылся в своей штрафной площади и добился результата.

Почему после игры вы не пожали руку Рую Витории?

Лучано Спаллетти: Потому что он меня не поприветствовал перед началом. Когда вы встречаете гостей, вы их приветствуете сразу, а не после победы. Я был от него всего в десяти метрах, но он не подошел. Я в таких ситуациях сразу иду пожимать руку.

Наполи в недавнем матче с "Интером" тоже пропустил первым, потом тоже неплохо играл и тоже не смог отыграться. В каком состоянии команда будет к следующему матчу против "Лацио"?

Лучано Спаллетти: Очень надеюсь, что к воскресенью у нас будет больше игроков. Я не сильно переживаю, когда игра идет. А сегодня было именно так. Мои решения дали результат. У нас было много моментов, много подходов, но надо было быть внимательнее в начале встречи.

Вы предполагали, что в этом сезоне у "Наполи" будет много сложностей. Как команда на них отреагировала?

Лучано Спаллетти: Ответ был хорошим, позитивным. Мы провели хороший матч, и реакция на трудности была положительная. Не хотим искать оправданий, но сегодня мы хотели победить, играя в наш футбол.

Рады видеть вас в Москве. Понятно, что "Наполи" выше классом "Спартака", но согласны, что иногда страсть и желание бьют класс?

Лучано Спаллетти: Россия для меня второй дом. Всегда сюда с радостью приезжаю. Дочь Матильда у меня родилась здесь. Что касается матча, "Спартак" сыграл так, как и должен был сыграть. Поздравляю его с победой. Мы же постараемся в следующих матчах добиться лучшего результата.

Насколько на результат сегодняшнего матча повлияла холодная погода, снег?

Лучано Спаллетти: Погода никакой роли не сыграла. У нас было все, чтобы сегодня выиграть. Но "Спартак" выглядел лучше. Я получил желтую карточку из-за того, что возмущался, что игрок "Спартака" менялся три минуты.