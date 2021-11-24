Дубль Соболева помог "Спартаку" одержать победу над "Наполи" в Лиге Европы

Московский "Спартак" в пятом туре группового этапа Лиги Европы одолел на своем поле итальянский "Наполи" со счетом 2:1 и сохранил реальные шансы выйти в плей-офф турнира.

Когда в результате жеребьевки Лиги Европы "Спартак" угодил в одну группу с "Наполи", болельщиков со стажем захлестнула ностальгия. В 1990 году "Красные-белые" уже встречались с неаполитанским клубом в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов: в Москву приезжал Марадона, а, главное, дальше прошел "Спартак". Сейчас представить, что подопечные Руя Витории смогут зацепить с лидером чемпионата Италии максимум очков, было нереально. Но этот "Спартак" пишет свою историю.

Напомним, в гостях "Спартак" неожиданно для всех "Наполи" обыграл - 3:2, но теперь победа "красно-белым" была нужна едва ли не сильнее. Только она оставляла москвичей хозяевами своей судьбы с точки зрения борьбы за выход в плей-офф Лиги Европы.

Несмотря на то, что "Наполи" снова считался явным фаворитом в этой паре, обстоятельства, предшествовавшие матчу, "Спартаку" благоприятствовали. Во-первых, в стане неаполитанцев вдруг вспыхнул ковид: из-за него в Москву не приехали сразу семь человек основы итальянского клуба. Второй момент: прямо в день матча на российскую столицу обрушился снегопад, видимо, тот самый, который синоптики обещали еще в выходные. Понятно, что обе команды оказались в равных тяжелых условиях, однако, приезжать из комфортных неаполитанских +17 в московский минус - не ахти какое удовольствие.

Матч был важен не только для всего "Спартака", но и персонально для его главного тренера, Руя Витории. С каждой неудачной игрой разговоры о возможной отставке португальца все громче. А тут еще на футбол приехал его предшественник Доменико Тедеско, о чем диктор сообщил на весь стадион, словно, напоминая: совсем недавно "Спартак" бился за "золото" российской премьер-лиги, а не мучился в "болоте" ее турнирной таблицы. Зато Виторию неожиданно поддержал спартаковский патриарх Олег Романцев, перед матчем пожелавший коллеге побед.

Похоже холод действительно немного сковал гостей. И начало матча они проморгали. Уже на первой минуте яростный прорыв Квинси Промесса неаполитанцы остановили недозволенным приемом в своей штрафной, и судья уверенно указал на точку. К мячу подошел Александр Соболев, который на выходных забил пенальти "Краснодару" только со второй попытки, но на этот раз форвард не дал повода для нервов - 1:0.

Пропущенный мяч немного привел итальянцев в чувство. И пару раз голкиперу "Спартака" Александру Селихову пришлось даже выручать. Но и хозяева не отсиживались в обороне. На 28-й минуте Мозес финтами "раздел" оппонента и навесил в штрафную, где подачи уже ждал Соболев - 2:0.

Было бы фантастикой, если бы в своем нынешнем состоянии "красно-белые" не пропустили. И однажды Селихова "Наполи" все-таки пробил. Но лишь однажды. Этого для победы "Спартаку" оказалось достаточно.