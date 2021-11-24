"Спартак" повел в матче с "Наполи" 2:0 благодаря дублю Соболева

Московский "Спартак" после первого тайма обыгрывает "Наполи" в матче Лиги Европы со счетом 2:0.

"Спартак" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы принимает итальянский "Наполи". Команда Руя Витории ведет борьбу за выход в плей-офф и для этого ей нужна победа.

Уже на первой минуте встречи гости нарушили правила в своей штрафной, сбив Квинси Промеса. Пенальти вызвался исполнять Александр Соболев, удар которого оказался неберущимся.

На 28-й минуте форвард "Спартака" оформил дубль. После навеса Виктора Мозеса Соболев неотразимо пробил головой точно в угол.