"Зенит" сыграл вничью с "Мальме" и вышел в плей-офф Лиги Европы

Питерский "Зенит" в меньшинстве вырвал ничью в гостевом матче Лиги чемпионов против "Мальме" (1:1) и досрочно занял третье место в своей группе.

Сразу после жеребьевки Лиги чемпионов стало ясно: максимум, на что могут рассчитывать "сине-бело-голубые" - это продолжение борьбы в Лиге Европы. "Челси" и "Ювентус" объективно сильнее российского клуба, а вот с "Мальме" можно было побороться.

При этом "Зенит" был близок к поражению в Швеции. Команда Сергея Семака уступала в счете до 92-й минуты, пенальти не сумел реализовать Артем Дзюба. Зато Ярослав Ракицкий свою попытку использовал и принес питерцам ничью, а вместе с ней и путевку в плей-офф Лиги Европы.

В параллельном матче этой группы "Челси" разгромил дома "Ювентус" со счетом 4:0 и гарантировал себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, как и итальянская команда. В активе этих двух клубов по 12 набранных очков, далее идут "Зенит" (четыре очка) и "Мальме" (одно очко).

Остается добавить, что в остальных играх вторника в Лиге чемпионов были зафиксированы следующие результаты: "Янг Бойз" (Швейцария) - "Аталанта" (Италия) - 3:3, "Барселона" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) - 0:0, "Динамо" Киев (Украина) - "Бавария" (Германия) - 1:2, "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:2, "Севилья" (Испания) - "Вольфсбург" (Германия) - 2:0, "Лилль" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:0.