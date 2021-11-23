"МЮ" обыграл "Вильярреал" в первом матче после ухода Сульшера

"Манчестер Юнайтед" победил на выезде "Вильярреал" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в плей-офф. Встреча в Испании завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Фото: JOSE JORDAN / AFP

Этот матч стал первым для "красных дьяволов" после отставки Уле Гуннара Сульшера. Замещать норвежца временно будет еще один бывший игрок клуба Майкл Кэррик, которого еще до встречи ряд британских экспертов призывали назначить на постоянной основе. Прислушаются ли к ним боссы манкунианцев, покажет время, но дебют специалиста в новом качестве явно удался.

Оба мяча "МЮ" забил уже в концовке: отличились Криштиану Роналду и Джейдон Санчо. Последний, бывший полузащитник дортмундской "Боруссии", провел первый мяч за "красных дьяволов".

"Юнайтед" набрали 10 очков и обеспечили себе место в группе F не ниже второго, что гарантирует им путевку в плей-офф Лиги чемпионов. На второй позиции расположился "Вильярреал" (7 баллов). Но уже по итогам этого тура обогнать испанскую команду может "Аталанта" (5) Алексея Миранчука - выездной матч клуба из Бергамо против швейцарского "Янг Бойз" состоится сразу после прошедшей игры.

В матче группы E киевское "Динамо" со счетом 1:2 дома уступило мюнхенской "Баварии". Этот гол стал первым для украинской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов - его на 70-й минуте забил Денис Гармаш, однако это не спасло киевлян от очередного поражения в турнире.