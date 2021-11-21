"Спартак" завершил первый круг во второй части таблицы и рискует остаться без тренера

На выходных состоялись заключительные матчи первого круга российской Премьер-лиги (РПЛ). Главным разочарованием стартовых 15 туров чемпионата, безо всяких споров, является московский "Спартак".

В год столетия клуба "Спартак" рискует остаться без трофеев и не попасть в еврокубки. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Еще до назначения Руя Витории руководители "красно-белых" четко обозначили единственную цель в год столетия клуба - завоевание чемпионства. Но уже с начала сезона все пошло наперекосяк: в перерыве матча с "Бенфикой" в Лиге чемпионов об уходе объявил спортивный директор Дмитрий Попов, новичков, которых хотел Витория, так и не подписали, да и сам португалец отметился несколькими спорными решениями.

В последнем матче первого круга спартаковцы, уступив "Краснодару" (1:2), продлили серию без побед во всех турнирах до семи встреч. На момент подписания номера "РГ" в печать "красно-белые" шли десятыми в турнирной таблице, но могли опуститься на строчку ниже в случае успеха "Ростова" в домашнем поединке с "Уфой". В любом случае москвичи проваливают сезон. По мнению Витории, основная причина неудач - дисквалификации и травмы.

- В игре с "Краснодаром" ребята заслуживали большего. У нас были возможности забить больше, но подкачала реализация. Первый круг получился не таким, каким мы ожидали. Многие футболисты отсутствовали из-за повреждений и карточек - отсюда и такой результат. Сейчас самое главное - не паниковать и найти баланс, - считает Витория.

Вполне возможно, что выводить "Спартак" из кризиса будет уже не Витория. В последнее время в прессе усилились разговоры об интересе "красно-белых" к бывшему помощнику Антонио Конте Паоло Ваноли. Владелец московского клуба Леонид Федун уже встречался с итальянцем, но стороны пока взяли паузу. Если все так и дальше пойдет, Витория останется в команде до середины декабря, после чего уступит свое место Ваноли или другому специалисту. Сам Руй, судя по всему, смирился с неизбежным.

- Для такого большого клуба, как "Спартак", слухи - это нормальная история. Я работаю профессиональным тренером уже много лет и не собираюсь прятаться, готов ко всему. Пока что идут обычные разговоры, а там посмотрим, - отметил Витория.

Что касается "Краснодара", то "быки" прервали серию из трех матчей без побед во всех соревнованиях. При этом говорить о том, что команда вышла из кризиса, преждевременно. Все же клуб уже успел вылететь из Кубка страны, а в чемпионате находится вне топ-3, хотя краснодарцам удалось минувшим летом сохранить всех лидеров и приобрести сильных новичков.

- У нас очень тяжело все воспринимают результат, не видя качество игры. Тому же "Динамо" мы не уступили ни по одному компоненту, кроме счета, а оценки были сильно негативные. Нельзя забывать о самом футболе и говорить только о счете на табло, - уверен главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко.

"Красно-белые" не побеждают в семи матчах подряд во всех турнирах, будущее Руя Витории, по всей видимости, предрешено

Неожиданное поражение потерпел "Локомотив", в меньшинстве уступивший дома "Ахмату" (1:2). Переломным моментом встречи стало удаление защитника хозяев Мурило в конце первого тайма. Разумеется, после встречи рулевой "железнодорожников" Маркус Гисдоль обратил внимание на тот эпизод и назвал его ключевым в игре.

- Не могу принять красную карточку Мурило. Команда действовала слаженно до этого момента, мы все делали правильно. Но арбитр удалил Мурило, и все перевернулось, - заявил Гисдоль.

Ну а лидером чемпионата остается "Зенит": в 15-м туре питерцы разгромили на своем поле "Нижний Новгород" (5:1). На момент подписания номера "РГ" в печать ситуация в верхней части таблицы РПЛ была следующей: "Зенит" (33 очка), "Сочи" (27), "Динамо" (26), "Локомотив" (25), "Краснодар" (24), ЦСКА, "Крылья Советов" (по 23), "Ахмат" (21).

Статистика

"Зенит" - "Нижний Новгород" - 5:1

Голы: Малком, 23, Дзюба, 34, 45+1, 59, Чистяков, 87 - Козлов, 39.

"Крылья Советов" - "Урал" - 1:1

Голы: Мамин, автогол - 59 - Железнов, 90.

"Краснодар" - "Спартак" - 2:1

Голы: Кордоба, 16, Крыховяк, 61 - пен., - Соболев, 45+4 - пен.

"Локомотив" - "Ахмат" - 1:2

Голы: Лисакович, 64 - Уткин, 36, Полярус, 58.