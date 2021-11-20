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20.11.2021 16:32
Рубрика: Спорт

"Крылья Советов" упустили победу над "Уралом" в матче РПЛ

Текст: Максим Домчев
Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1.
Фото: instagram.com/fc_ural Фото: instagram.com/fc_ural
Фото: instagram.com/fc_ural

Фаворитом этого матча были самарцы, располагающиеся в верхней части турнирной таблицы. "Урал" пока находится в числе команд, ведущих борьбу за сохранение места в РПЛ.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Первый тайм прошел в упорной борьбе, и командам не удалось открыть счет, несмотря не некоторое преимущество хозяев поля.

На 59-й минуте после навеса Антона Зиньковского защитник "Урала" Артем Мамин отправил мяч в свои ворота. Но удержать победу волжанам не удалось. На последней минуте основного времени матча полузащитник "Урала" Юрий Железнов сравнял счет.

"Крылья Советов" с 23 очками занимают шестое место. "Урал" с 12 баллами разместился на предпоследней 15-й позиции.

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