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20.11.2021 18:35
Рубрика: Спорт

"Локомотив" уступил "Ахмату" в РПЛ, играя больше тайма вдесятером

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" уступил грозненскому "Ахмату" в 15-м туре чемпионата России. Встреча в Черкизово завершилась со счетом 2:1 в пользу чеченской команды. Более 50 минут железнодорожники играли в меньшинстве после удаления Мурило.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В первом тайме основные события произошли во второй половине первого тайма. На 32-й минуте Франсуа Камано из выгодной позиции пробил под перекладину, но голкипер гостей отразил удар. Через две минуты арбитр встречи Сергей Иванов удалил защитника хозяев Мурило, усмотрев в его действиях фол "последней надежды". Впрочем, этот момент наверняка станет поводом для жалобы "Локомотива", поскольку удаление было спорным.

Фото: instagram.com/fc_ural
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А еще через две минуты полузащитник гостей Даниил Уткин ударом со штрафного вывел "Ахмат" вперед.

Во втором тайме грозненский клуб провел гол, который станет претендентом на звание лучшего в ноябре. Артем Полярус почти с линии штрафной точно закрутил мяч в дальний угол ворот Маринато Гилерме. Бросок российского бразильца команду не спас.

Хозяева сумели сократить разницу в счете после удара Виталия Лисаковича, но уйти от поражения "Локомотив" не смог.

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