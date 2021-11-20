"Локомотив" уступил "Ахмату" в РПЛ, играя больше тайма вдесятером

Московский "Локомотив" уступил грозненскому "Ахмату" в 15-м туре чемпионата России. Встреча в Черкизово завершилась со счетом 2:1 в пользу чеченской команды. Более 50 минут железнодорожники играли в меньшинстве после удаления Мурило.

В первом тайме основные события произошли во второй половине первого тайма. На 32-й минуте Франсуа Камано из выгодной позиции пробил под перекладину, но голкипер гостей отразил удар. Через две минуты арбитр встречи Сергей Иванов удалил защитника хозяев Мурило, усмотрев в его действиях фол "последней надежды". Впрочем, этот момент наверняка станет поводом для жалобы "Локомотива", поскольку удаление было спорным.

А еще через две минуты полузащитник гостей Даниил Уткин ударом со штрафного вывел "Ахмат" вперед.

Во втором тайме грозненский клуб провел гол, который станет претендентом на звание лучшего в ноябре. Артем Полярус почти с линии штрафной точно закрутил мяч в дальний угол ворот Маринато Гилерме. Бросок российского бразильца команду не спас.

Хозяева сумели сократить разницу в счете после удара Виталия Лисаковича, но уйти от поражения "Локомотив" не смог.