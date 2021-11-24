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24.11.2021 21:11
Рубрика: Спорт

Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения от "Спартака"

Текст: Максим Домчев

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти после поражения от "Спартака" в матче Лиги Европы демонстративно отказался пожимать руку наставнику "Спартака" Рую Витории.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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В среду в Москве "Спартак" принимал "Наполи" в пятом туре группового раунда Лиги Европы. Красно-белые уже в первом тайме дважды поразили ворота соперника - в самом начале матча Александр Соболев реализовал пенальти, а позже он оформил дубль. Гости во второй половине отыграли один мяч, но уйти от поражения не смогли - 2:1.

После финального свистка главный тренер "Спартака" Руй Витория подошел к своему оппоненту из "Наполи" Лучано Спаллетти и протянул ему руку. Однако итальянец отказался ее пожимать и быстро ушел в раздевалку. Витория в ответ на это улыбнулся.

"Спартак" с семью очками вышел на первое место в группе.

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