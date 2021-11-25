Новости

Доходное место: Какие услуги самозанятых стоят дороже всего 02:00
Тренер Непомнящего Поткин: Начинать белыми - это хорошая новость 01:45
"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов 01:10
Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку" 00:29
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других" 00:11
Определены финалисты конкурса лучших управдомов 00:10
Руй Витория: Спаллетти неправ. Он соврал 24.11.2021
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили 10 ракет Израиля 24.11.2021
Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше 24.11.2021
Обозреватель "Российской газеты" победила в конкурсе "Серебряная ГаZeта" 24.11.2021
Экс-генералу полиции Гришину и его сообщникам снизили сроки 24.11.2021
В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма 24.11.2021
Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения 24.11.2021
Грызлов: Киев по-прежнему блокирует работу контактной группы по Донбассу 24.11.2021
Непомнящий начнет борьбу за мировую шахматную корону белыми фигурами 24.11.2021
Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 24.11.2021
Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла 24.11.2021
Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда 24.11.2021
Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения от "Спартака" 24.11.2021
Котяков: Для сохранения роста зарплат бюджетников нужны допресурсы 24.11.2021
Импорт картофеля в Россию в сентябре вырос в пять раз 24.11.2021
В Ленобласти введена обязательная вакцинация студентов и пожилых 24.11.2021
За сутки 89 военнослужащих Вооруженных сил выздоровели от коронавируса 24.11.2021
Решетников оценил перспективу отечественных углеродных единиц 24.11.2021
Трех фигурантов подозревают в организации незаконной миграции в Подмосковье 24.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
25.11.2021 01:10
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы над "ПСЖ" со счетом 2:1 и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.
Нападающий клуба "ПСЖ" Лионель Месси (слева) и футболист "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Фото: AP Photo/Scott Heppell Нападающий клуба "ПСЖ" Лионель Месси (слева) и футболист "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Фото: AP Photo/Scott Heppell
Нападающий клуба "ПСЖ" Лионель Месси (слева) и футболист "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Фото: AP Photo/Scott Heppell

За несколько дней до этой встречи с новой силой возобновились слухи о возможном уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера парижской команды. Якобы аргентинец, семья которого по-прежнему живет в Лондоне, намерен вернуться в Англию, а если конкретнее - возглавить "Манчестер Юнайтед". Есть в этих разговорах правда или нет, вероятно, узнаем в ближайшее время. Но то, что "ПСЖ" при Почеттино не так ярок, как того следовало ожидать - факт.

Фото: JOSE JORDAN / AFP
"МЮ" обыграл "Вильярреал" в первом матче после ухода Сульшера

Вот и в матче с "Сити" Лионель Месси с компанией сверкали лишь эпизодами, никакой целостности в игре гостей не было. Совсем растворился Неймар, не слишком активен был Месси. Пожалуй, не самый плохой поединок провел Килиан Мбаппе, забивший единственный мяч "ПСЖ", но и он в нескольких моментах действовал на редкость безвольно.

В результате, ведя в счете, подопечные Почеттино умудрились не просто потерять очки, а проиграть: голы Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса принесли "горожанам" заслуженную победу.

За тур до окончания группового этапа "Манчестер Сити" лидирует в своей группе с 12 набранными очками в активе и уже не упустит первую строчку. Вторую путевку в плей-офф из этого квартета добыл "ПСЖ" (восемь очков), далее идут немецкий "Лейпциг" и "Брюгге" (по четыре балла), которые еще поборются за третью позицию, а, значит, за участие в 1/16 финала Лиги Европы.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
"Зенит" досрочно лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Что касается ситуации в остальных группах, то нешуточная борьба за второе место предстоит в квартете "В", откуда в плей-офф на данный момент вышел только "Ливерпуль", набравший после пяти туров максимальные 15 очков. Далее идут "Порту" (пять баллов) и "Атлетико" с "Миланом" (по четыре балла). В среду вечером итальянский клуб выиграл первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, одолев "матрасников" в Мадриде - 1:0. В последнем туре миланцы примут "Ливерпуль", а "Атлетико" отправится в гости к "Порту".

Несмотря на определенные сложности на старте группового раунда, путевки в плей-офф досрочно обеспечили себе "Реал" и "Интер": мадридцы разгромили на выезде молдавский "Шериф" (3:0) и закрепились на первой строчке с 12 очками. В свою очередь, итальянцы одолели дома донецкий "Шахтер" (2:0) и имеют в своем активе десять баллов. Добавим, что "Шериф" уже гарантировал себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы, поскольку его отрыв от украинского клуба составляет пять очков - шесть против одного.

Сохранилась интрига в квартете "С", где за вторую путевку в плей-офф поборются "Спортинг" и "Боруссия". Перед заключительным туром лиссабонцы опередили дортмундцев благодаря победе в очной встрече (3:1). Теперь в активе португальского клуба девять очков, у немецкого - шесть. В последний игровой день "Спортинг" встретится на выезде с "Аяксом", обеспечившим себе попадание в 1/8 финала, а "Боруссия" примет "Бешикташ".

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Сити" Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Лига чемпионов 2021/2022