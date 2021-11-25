"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы над "ПСЖ" со счетом 2:1 и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

За несколько дней до этой встречи с новой силой возобновились слухи о возможном уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера парижской команды. Якобы аргентинец, семья которого по-прежнему живет в Лондоне, намерен вернуться в Англию, а если конкретнее - возглавить "Манчестер Юнайтед". Есть в этих разговорах правда или нет, вероятно, узнаем в ближайшее время. Но то, что "ПСЖ" при Почеттино не так ярок, как того следовало ожидать - факт.

Вот и в матче с "Сити" Лионель Месси с компанией сверкали лишь эпизодами, никакой целостности в игре гостей не было. Совсем растворился Неймар, не слишком активен был Месси. Пожалуй, не самый плохой поединок провел Килиан Мбаппе, забивший единственный мяч "ПСЖ", но и он в нескольких моментах действовал на редкость безвольно.

В результате, ведя в счете, подопечные Почеттино умудрились не просто потерять очки, а проиграть: голы Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса принесли "горожанам" заслуженную победу.

Raheem Sterling goal ⚽



Manchester City equalize through the Englishman and things are back to square one. Man City 1-1 Paris Saint-Germain #ucl pic.twitter.com/NuNDRKKiFq — BirdieFootball (@birdiefootball) November 24, 2021

За тур до окончания группового этапа "Манчестер Сити" лидирует в своей группе с 12 набранными очками в активе и уже не упустит первую строчку. Вторую путевку в плей-офф из этого квартета добыл "ПСЖ" (восемь очков), далее идут немецкий "Лейпциг" и "Брюгге" (по четыре балла), которые еще поборются за третью позицию, а, значит, за участие в 1/16 финала Лиги Европы.

Что касается ситуации в остальных группах, то нешуточная борьба за второе место предстоит в квартете "В", откуда в плей-офф на данный момент вышел только "Ливерпуль", набравший после пяти туров максимальные 15 очков. Далее идут "Порту" (пять баллов) и "Атлетико" с "Миланом" (по четыре балла). В среду вечером итальянский клуб выиграл первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, одолев "матрасников" в Мадриде - 1:0. В последнем туре миланцы примут "Ливерпуль", а "Атлетико" отправится в гости к "Порту".

Несмотря на определенные сложности на старте группового раунда, путевки в плей-офф досрочно обеспечили себе "Реал" и "Интер": мадридцы разгромили на выезде молдавский "Шериф" (3:0) и закрепились на первой строчке с 12 очками. В свою очередь, итальянцы одолели дома донецкий "Шахтер" (2:0) и имеют в своем активе десять баллов. Добавим, что "Шериф" уже гарантировал себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы, поскольку его отрыв от украинского клуба составляет пять очков - шесть против одного.

Сохранилась интрига в квартете "С", где за вторую путевку в плей-офф поборются "Спортинг" и "Боруссия". Перед заключительным туром лиссабонцы опередили дортмундцев благодаря победе в очной встрече (3:1). Теперь в активе португальского клуба девять очков, у немецкого - шесть. В последний игровой день "Спортинг" встретится на выезде с "Аяксом", обеспечившим себе попадание в 1/8 финала, а "Боруссия" примет "Бешикташ".