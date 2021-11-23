Тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино может уйти из клуба

В среду вечером в Лиге чемпионов состоится матч двух грандов европейского футбола - "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". Перед этой встречей в стане французского клуба прогремел скандал.

По информации ведущих зарубежных СМИ, главный тренер парижской команды Маурисио Почеттино изъявил желание сменить обстановку. Поговаривают, что специалист несчастлив в "ПСЖ" и хочет вернуться в Англию ради работы в "Манчестер Юнайтед". Что интересно - Почеттино до сих пор живет в отеле, а его семья осталась в Лондоне.

Одна из причин, почему Маурисио считает, что ему лучше уехать из Франции - обстановка внутри команды. По мнению тренера, лидеры "ПСЖ" Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси не прислушиваются к нему и предпочитают устанавливать свои правила в раздевалке. Сразу вспоминается эпизод с сентябрьского матча с "Лионом", когда Месси не пожал руку Почеттино после замены.

Сам наставник "ПСЖ" в одном из последних интервью косвенно подтвердил: ему непросто руководить командой, в которой собрано столько суперзвезд.

- Я и мой штаб имеем дело не только с лучшими игроками в мире, но также с их семьями, окружением, фанатами. Это сложно. Все обсуждают только одно: какой-то футболист не адаптировался, другой страдает, у третьего проблемы. Но разве у других сотрудников клуба не возникает сложностей? Окружение ребят часто заставляет их думать, что только у них есть права и нет никаких обязанностей. Когда баланс нарушается, все начинает идти наперекосяк, - считает Почеттино.

Между строк в заявлении Почеттино читается, что в "ПСЖ" есть футболисты, влияющие на атмосферу в команде и не считающие нужным советоваться с тренером. Самый яркий пример - история с Джанлуиджи Доннаруммой. Голкипер сборной Италии переехал в Париж минувшим летом в ранге чемпиона Европы и одного из лучших футболистов турнира. Но в новом клубе он почти все время сидит на скамейке. Поговаривают, что латиноамериканские игроки парижан, коих в команде немало, поддерживают конкурента Доннаруммы Кейлора Наваса и не доверяют Джанлуиджи.

Почеттино считает, что звезды парижан - Месси, Неймар и Килиан Мбаппе - не считают его авторитетом. Аргентинец хочет возглавить "Манчестер Юнайтед"

Достается Почеттино и от прессы. Несмотря на лидерство в чемпионате Франции, аргентинца критикуют за неважные выступления в Лиге чемпионов. Да, "ПСЖ" идет на втором месте в группе, но в четырех турах команда дважды потеряла очки и отстала от "Манчестер Сити" на один балл - восемь против девяти. Журналисты считают, что у парижан нет стиля, и что тренировать их должен другой специалист. К примеру, Зинедин Зидан, слухи о приглашении которого ходят уже несколько недель.

- У меня есть определенный стиль, философия, идеи. Просто перед каждым матчем все ждут, что "ПСЖ" выиграет 5:0. А если после десяти минут мы не ведем 3:0, возникает реакция: "Эх, какое разочарование!" Это неправильно. В футболе ничего не гарантировано, у соперников тоже есть амбиции, и они способны усложнить нам жизнь, - заявил Почеттино.

В отличие от Почеттино, его коллега из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола никуда не рвется и спокойно продолжает работать. В случае победы в сегодняшней встрече "горожане" обеспечат себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. При этом в английской Премьер-лиге "Сити" идет на второй строчке, отставая от лидера "Челси" на три очка.

- Надеюсь, мы сможем добиться намеченных целей как в Лиге чемпионов, так и в национальном первенстве, хотя с каждым годом становится все сложнее, - признается Гвардиола. - В целом, команда показала хорошие результаты в обоих турнирах на старте сезона, но в Премьер-лиге мы потеряли несколько обидных очков, причем на своем поле. Это непростительно. С другой стороны - впереди еще много матчей.

Интересно будет понаблюдать за тем, как развернутся события в группе "В", откуда в плей-офф досрочно уже вышел "Ливерпуль". За вторую путевку предстоит нешуточная борьба, в которой шансы есть не только у "Порту" (пять очков) и "Атлетико" (четыре), но даже у "Милана", набравшего пока только одно очко. В среду вечером португальцы отправятся на "Энфилд", а "Атлетико" примет итальянскую команду.

Параллельно в Лиге чемпионов пройдет еще несколько встреч: "Бешикташ" (Турция) - "Аякс" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина), "Шериф" (Молдавия) - "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия) - "Лейпциг" (Германия).

Лига Европы

В среду московский "Спартак" проведет одну из ключевых встреч в Лиге Европы: "красно-белые" примут лидера своей группы "Наполи". В активе итальянцев семь очков, далее идут польская "Ления" (шесть баллов), "Лестер" (пять) и российский клуб (четыре). Как видно, в случае сегодняшнего поражения спартаковцы лишатся всяких шансов на выход в 1/16 финала Лиги Европы и пределом мечтаний станет участие в Лиге конференций, куда можно попасть с третьего места. С учетом нынешней формы команды Руя Витории, сложно спрогнозировать, как сложится игра в "Тушино". При этом стоит отметить, что на выходных "Наполи" потерпел первое поражение в "серии "А", уступив миланскому "Интеру", а в Россию не прилетели лучший бомбардир итальянского клуба Виктор Осимхен и опорный полузащитник Андре Замбо Ангисса.

Где будем смотреть

24 ноября, среда

"Матч ТВ"

Лига Европы

18.30. "Спартак" - "Наполи" (Италия). Прямая трансляция.

Лига чемпионов

20.45. "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина). Прямая трансляция.

22.45. "Манчестер Сити" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Атлетико" (Испания) - "Милан" (Италия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

22.45. "Шериф" (Молдавия) - "Реал" (Испания). Прямая трансляция.