"Ливерпуль" разгромил "Арсенал", Клопп и Артета едва не устроили драку

В 12-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал "Арсенал". В первом тайме одним из самых ярких моментов стала стычка главных тренеров команд - Юрген Клопп и Микель Артета едва не устроили драку.

Поле одного из спорных моментов тренеры принялись спорить, и дело едва не дошло до рукопашной, но резервный судья не дал разгореться конфликту. Судья матча Майкл Оливер показал обоим по желтой карточке.

В конце первого тайма Садио Мане открыл счет. После перерыва Диогу Жота, Мохамед Салах и Такуми Минамино установили окончательный результат - 4:0.

"Ливерпуль" с 25 очками занимает второе место в чемпионате Англии, "Арсенал" - пятый, с 20 очками.