"Ливерпуль" разгромил "Арсенал", Клопп и Артета едва не устроили драку

Новости

В России спроектируют новую орбитальную станцию 00:36
Рогозин рассказал о противоспутниковом оружии России 20.11.2021
СМИ: "Спартак" и Ваноли взяли паузу в переговорах 20.11.2021
Бастрыкин взял под контроль дело о гибели младенца в ДТП в новой Москве 20.11.2021
Спикер польского сената получил посылку со взрывчаткой 20.11.2021
СК возбудил дело после гибели младенца в аварии с грузовиком в Москве 20.11.2021
Пентагон подтвердил завершение миссии в Ираке в 2021 году 20.11.2021
В Париже два человека ранены после применения полицией слезоточивого газа 20.11.2021
В Казани возбудили дело из-за продажи алкоголя без лицензии после отравления 20.11.2021
Месси забил первый гол в чемпионате Франции 20.11.2021
Водитель, насмерть сбивший младенца в Москве, был пьян 20.11.2021
Российские одиночники остались без медалей на Гран-при Франции 20.11.2021
В Минске анонсировали большое интервью Лукашенко российским СМИ 20.11.2021
В Москве грузовик насмерть сбил 9-месячного младенца 20.11.2021
"Спартак" высмеял работу арбитра Сухого по ходу матча с "Краснодаром" 20.11.2021
Блогер Саид Губденский был лишен прав и ездил без номеров 20.11.2021
Вторым погибшим в ДТП на Кутузовском проспекте оказался гонщик Заур Ибрагимов 20.11.2021
На Дону нашли серебряную накладку с изображением скифских божеств 20.11.2021
Захарова назвала положительные примеры взаимодействия с США 20.11.2021
Карпин заявил, что отдал бы Левандовскому "Золотой мяч" в этом году 20.11.2021
Опубликовано видео спасения Марины Хлебниковой из горящей квартиры 20.11.2021
Видео: Мешки с наличными деньгами выпали из бронированного автомобиля в США 20.11.2021
Ураганный ветер сохранится в Москве до вечера 20.11.2021
Число жертв ДТП на Кутузовском проспекте увеличилось до двух 20.11.2021
Борис Щербаков сыграет в музыкальном моноспектакле "Метель" 20.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
21.11.2021 00:12
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" разгромил "Арсенал", Клопп и Артета едва не устроили драку

Текст: Максим Домчев

В 12-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал "Арсенал". В первом тайме одним из самых ярких моментов стала стычка главных тренеров команд - Юрген Клопп и Микель Артета едва не устроили драку.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Месси забил первый гол в чемпионате Франции

Поле одного из спорных моментов тренеры принялись спорить, и дело едва не дошло до рукопашной, но резервный судья не дал разгореться конфликту. Судья матча Майкл Оливер показал обоим по желтой карточке.

В конце первого тайма Садио Мане открыл счет. После перерыва Диогу Жота, Мохамед Салах и Такуми Минамино установили окончательный результат - 4:0.

"Ливерпуль" с 25 очками занимает второе место в чемпионате Англии, "Арсенал" - пятый, с 20 очками.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль" Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Лондон)