Руй Витория: Спаллетти неправ. Он соврал

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория объяснил за счет чего его команда одолела "Наполи" (2:1) и ответил на обвинения наставника итальянцев Лучано Спаллетти в том, что якобы не пожал ему руку перед игрой.

Руй Витория: Это важная победа против команды, которая отлично играет в Лиге Европы, в чемпионате Италии. Но в первую очередь, надо сказать, что матч был отлично сыгран с тактической точки зрения. Они закрывали правильные зоны и здорово развивали даже те немногие моменты, которые у нас были. Во втором тайме соперник был силен. Они перестроили оборону, начали создавать проблемы. Но мы здорово сыграли в защите. Ценная победа.

Вам не кажется, что "Наполи" слишком сильно придавил "Спартак" во втором тайме?

Руй Витория: В первую очередь, хочу сказать, что стакан скорее наполовину полон, нежели наполовину пуст. Было много хороших моментов, особенно в первом тайме. Во втором тайме их латерали чуть-чуть перестроили игру, она стала более компактной, и это усложнило нам жизнь. Но когда на поле вышел Ломовицкий, мы смогли немного сбалансировать игру и лучше выходить в атаку.

Что у вас произошло со Спаллетти после окончания матча? Он демонстративно отказался пожимать вам руку, объяснив это тем, что вы не подошли к нему для рукопожатия перед игрой…

Руй Витория: Он неправ, он соврал. Я подошел к скамейке "Наполи", но там не было Лучано. Он пришел, когда игра уже началась. Перед матчем мы всегда хорошо относимся к любому сопернику. Неважно, какую команду тренирует человек, из третьего дивизиона или из первого. Я всегда буду приветствовать коллег, но Спаллетти руку больше не пожму.

Почему вы неплохо выступаете в Лиге Европы, но так неубедительно выглядите в российском чемпионате?

Руй Витория: Это вопросы, которые мы и сами себе задаем: игроки, тренерский состав. Мы сыграли пять игр в Лиге Европы. Мы проиграли две игры дома и это были тяжелые поражения. Иногда не хватает времени на тренировки, иногда ребята устают из-за перелета и им не хватает стабильности. И именно плотность игр усложняет нам задачу. Сейчас проиграли "Краснодару", потом очень тяжелая игра против "Уфы". Если бы было время потренироваться, все было бы совсем по-другому.

Сегодня в центре играла связка Наиля Умярова и Руслана Литвинова. Оцените их игру?

Руй Витория: Умяров и Литвинов показывают фантастическую игру. А еще Игнатов. Мы говорим о трех игроках, которые играли в центре поля. Им по 21 году и они показывали отличный футбол. И мне нравится, как они подходят к тактическим вопросам. Игнатов в атаке делает все, что я от него прошу. Это игроки, которые выросли, представляют собой будущее "Спартака" и даже сборной России.

Что случилось с Мозесом, которого вы заменили по ходу матча. И почему в заявку не попал Бакаев?

Руй Витория: Что касается Виктора, у него повреждение ноги, вроде ничего серьезного, но пока рано говорить. У Бакаева возник дискомфорт на последней тренировке. Посмотрим, когда он сможет восстановиться.

Что думаете о сегодняшней игре Соболева, оформившего дубль? И еще, вы говорили, что при возможности пообщаетесь со своим предшественником на посту главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Сегодня он был на матче. Удалось с ним поговорить?

Руй Витория: Пожалуй, можно сказать, что эта игра Соболева была лучшей под моим руководством. Но если бы он еще сделал на пару потерь меньше, было бы еще лучше. Он отлично помогал впереди и всегда был угрозой в своей зоне. Это давало больше свободы Промесу, Игнатову. Что касается Тедеско, я был озабочен другими вещами, и этот вопрос довольно бессмысленный. Я был обеспокоен тем, что происходит на поле, а не тем, кто пришел или не пришел на стадион.