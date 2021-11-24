Защитник "Наполи": Пропустили первый гол из-за холода

Джованни Ди Лоренцо: Рано пропустили первый гол. Это сильно повлияло. Возможно, повлиял и холод. Во втором тайме играли хорошо и заслуживали по моментам, минимум, ничьей.

Вы в этом сезоне потерпели всего три поражения. Однажды уступили "Интеру", действующему чемпиону Италии и дважды - "Спартаку". Почему московский клуб оказался для вас таким неприступным?

Джованни Ди Лоренцо: В Неаполе проиграли во много из-за удаления. Здесь сильно повлиял пенальти. Но мы собираемся идти к своей цели.

Может, предматчевую тренировку вам стоило провести не в Неаполе, а в Москве?

Джованни Ди Лоренцо: Действительно, погода в Москве и в Неаполе разная. Поначалу пришлось адаптироваться. Поле было тяжелым, но оно было тяжелым и для "Спартака". Постараемся реабилитироваться в следующих матчах.