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24.11.2021 22:33
Рубрика: Спорт

Защитник "Наполи": Пропустили первый гол из-за холода

Текст: Илья Соболев
Защитник итальянского "Наполи" Джованни Ди Лоренцо рассказал о роли погоды в матче, в котором его команда уступила московскому "Спартаку" - 1:2.
Фото: Владимир Астпакович/РИА Новости
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Джованни Ди Лоренцо: Рано пропустили первый гол. Это сильно повлияло. Возможно, повлиял и холод. Во втором тайме играли хорошо и заслуживали по моментам, минимум, ничьей.

Вы в этом сезоне потерпели всего три поражения. Однажды уступили "Интеру", действующему чемпиону Италии и дважды - "Спартаку". Почему московский клуб оказался для вас таким неприступным?

Джованни Ди Лоренцо: В Неаполе проиграли во много из-за удаления. Здесь сильно повлиял пенальти. Но мы собираемся идти к своей цели.

Может, предматчевую тренировку вам стоило провести не в Неаполе, а в Москве?

Джованни Ди Лоренцо: Действительно, погода в Москве и в Неаполе разная. Поначалу пришлось адаптироваться. Поле было тяжелым, но оно было тяжелым и для "Спартака". Постараемся реабилитироваться в следующих матчах.

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