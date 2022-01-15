Алексей Миранчук переходит в "Дженоа"

Полузащитник сборной России и "Аталанты" Александр Миранчук сменит команду. По информации портала Calciomercato, игрок уйдет в аренду в "Дженоа".

Генуэзкий клуб заплатит за Алексея 2,5 миллиона евро и будет иметь возможность выкупить его грядущим летом за восемь миллионов. Во вторник футболист пройдет медосмотр и приступит к тренировкам с новой командой.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Миранчук провел 11 встреч и забил один мяч. Что интересно - в пяти последних матчах бергамасков во всех турнирах Алексей трижды выходил на поле в стартовом составе. На прошлой неделе россиянин отдал две результативные передачи в поединке с "Удинезе" (6:2).