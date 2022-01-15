"Дженоа" уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера

Итальянский футбольный клуб "Дженоа" уволил с поста главного тренера команды украинского наставника Андрея Шевченко. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Причина решения расстаться с Шевченко не оглашается.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Украинец возглавил "Дженоа" в ноябре прошлого года. Команда провела 11 матчей под руководством Шевченко и одержала всего одну победу. Клуб из Генуи имеет в своем активе 21 очко и занимает предпоследнее место в Серии А.
Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Абдулай Конко.
Шевченко ранее тренировал сборную Украины по футболу, но после Евро-2020 контракт с ним продлен не был.