"Дженоа" уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера

Украинец возглавил "Дженоа" в ноябре прошлого года. Команда провела 11 матчей под руководством Шевченко и одержала всего одну победу. Клуб из Генуи имеет в своем активе 21 очко и занимает предпоследнее место в Серии А.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Абдулай Конко.

Шевченко ранее тренировал сборную Украины по футболу, но после Евро-2020 контракт с ним продлен не был.