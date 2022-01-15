Хоккеист "Локомотива" признался в изнасиловании несовершеннолетней

Американский нападающий ярославского "Локомотива" Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщает Detroit Free Press, хоккеист признался в преступлении, совершенном им в 2011 году. Тогда ему было 17 лет, а его жертве - 12. Признание Буше сделал 13 декабря прошлого года на заседании суда округа Ваштено.

Первоначально игроку грозило от 25 лет за преступление сексуального характера первой степени, но в ходе заседания Буше подал заявление на предъявление меньшего обвинения, которое было принято судом. Как сообщается, жертва осталась крайне недовольна таким решением.

Агент игрока отказался комментировать эту информацию.