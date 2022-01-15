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Рубрика: Спорт

Хоккеист "Локомотива" признался в изнасиловании несовершеннолетней

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Американский нападающий ярославского "Локомотива" Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Как сообщает Detroit Free Press, хоккеист признался в преступлении, совершенном им в 2011 году. Тогда ему было 17 лет, а его жертве - 12. Признание Буше сделал 13 декабря прошлого года на заседании суда округа Ваштено.

Первоначально игроку грозило от 25 лет за преступление сексуального характера первой степени, но в ходе заседания Буше подал заявление на предъявление меньшего обвинения, которое было принято судом. Как сообщается, жертва осталась крайне недовольна таким решением.

Агент игрока отказался комментировать эту информацию.

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