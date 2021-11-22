Президент РПЛ: Лимит на легионеров будет изменен

"Вопрос по лимиту стоит остро и давно. Сегодня у нас нет здоровой конкуренции среди доморощенных футболистов. Этот лимит должен изменяться. Мы не можем сейчас говорить о полной отмене, но формула обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена", - приводит слова Хачатурянца РИА Новости.

В ходе заседания общего собрания лиги также было решено перенести матчи 22-го тура в интересах сборной России, которой весной предстоит участие в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022.