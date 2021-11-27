Спаллетти обрушился с критикой в адрес "Спартака"

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти на пресс-конференции перед матчем против "Лацио" в чемпионате Италии высказался в адрес московского "Спартака", которому дважды уступил в Лиге Европы.

После второго матча между этими командами, который прошел в Москве, 62-летний Лучано Спаллетти отказался пожимать руку главному тренеру "Спартака" Рую Витории, объяснив это тем, что его оппонент не поприветствовал его перед игрой.

Перед матчем с "Лацио" экс-наставник "Зенита" решил высказаться на эту тему.

"Я работал в России, знаю, что там достаточно серьезных людей и клубов, которые знают, как нужно вести себя в европейском футболе. А есть "Спартак", который может делать все, что ему захочется, и этим он отличается от других клубов. Они нарушают правила при личном контакте, а не через Twitter или на пресс-конференции", - сказал Спаллетти.