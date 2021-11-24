Джикия: Концентрируюсь на "Спартаке", о сборной подумаю в следующем году

Почему у "Спартака" не получается так удачно играть в чемпионате, как в Лиге Европы?

Георгий Джикия: Надо разбираться. Хотелось бы и в чемпионате тоже удачно действовать.

Вы общались с бывшим главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско, который приезжал на матч?

Георгий Джикия: Да. Но не буду рассказывать, о чем именно говорили.

На вас и на команду вообще давят постоянные разговоры о том, что нынешний тренер Руй Витория будет уволен?

Георгий Джикия: Не читаю, что пишут. Мы идем от игры к игре. Хочется, чтобы быстрее наладили игру, стали стабильнее.

Когда повели 2:0, вспомнили игру с "Лестером", когда тоже выигрывали с таким счетом, но в итоге проиграли?

Георгий Джикия: Всегда вспоминаю эту игру. Но в этот раз - молодцы. Тогда мы допустили ошибки, сразу пропустив гол, как только повели 2:0. Теперь этих ошибок избежали.

Соперник чувствовал себя неуютно в такую снежную и холодную погоду?

Георгий Джикия: Да, погода была нашей. Они не ожидали, что будет так холодно. И мы сами не думали. Но у нас была потрясающая поддержка болельщиков, наверное, лучшая за все время карантина. Хочу от себя и всей команды поблагодарить всех за такую поддержку.

Вы чувствуете дополнительное давление после поражения сборной в Хорватии, когда не смогли напрямую выйти на чемпионат мира?

Георгий Джикия: Это к сегодняшнему дню не имеет отношения. Да, так случилось. Сейчас сконцентрируюсь на "Спартаке", а в следующем году уже буду думать о стыках.

Как вы реагировали на слова Валерия Карпина, который сначала сказал, что думает, оставаться ли главным тренером сборной, потом заявил, что продолжает работу?

Георгий Джикия: Эта тема сейчас некстати.

Возвращаясь к игре с "Наполи". Как вам игра Александра Селихова?

Георгий Джикия: Очень рад за него. Слышал, как стадион скандировал "Селихов!" Все прекрасно знают о череде травм, которая была у него. То, что Селихов показал в этой игре, подтверждает: он один из лучших вратарей России. В тройку точно входит. Я всегда поддерживал и буду поддерживать его. Мы вместе приходили в "Спартак", через многое прошли...

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти отказался пожимать руку Рую Витории. О чем это говорит?

Георгий Джикия: У них свои отношения. В прошлой игре повздорили немного, сегодня они не пожали руку... Мне Спаллетти руку пожал. А что они друг другу сказали, не знаю. Я был немного занят на поле.

Такая победа может стать отправной точкой для "Спартака"?

Георгий Джикия: Много раз говорил после предыдущих игр: дай бог, чтобы она стала отправной точкой. Но потом у нас были неудачные результаты. Поэтому повторюсь: идем от игры к игре. Сейчас готовимся к матчу с "Уфой". С этой командой всегда тяжело. Тем более будем играть на выезде, при минусовой температуре и на синтетическом поле.