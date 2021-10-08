Сборная России по футболу продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира-2022. В пятницу подопечные Валерия Карпина проведут очередной матч квалификации турнира - против Словакии. Встреча пройдет в Казани.

В сентябрьских матчах отбора россияне под руководством Карпина поделили очки с Хорватией (0:0), обыграли Кипр (2:0) и Мальту (2:0). На данный момент наша сборная располагается на втором месте в группе "Н" с 13 очками, уступая Хорватии по разнице мячей.

Словаки занимают третье место в группе, набрав девять баллов. В сентябре команда Штефана Тарковича сыграла вничью со Словенией (1:1), уступила дома Хорватии (0:1) и победила Кипр (2:0).

Сегодняшние соперники играли между собой 10 раз. Из них три матча выиграли россияне, еще три завершились вничью, а в четырех победу праздновали словаки. При этом именно две последних встречи закончились поражением нашей сборной. Одно из них - в рамках нынешнего отборочного цикла в марте со счетом 1:2.

Ситуация осложняется еще и тем, что Валерий Карпин столкнулся с серьезными кадровыми потерями. Так, расположение сборной из-за травмы покинул Денис Глушаков. Вместо него в команду вызван Данил Глебов из "Ростова". Карпин также не сможет рассчитывать на полузащитников Александра Головина, Алексея Ионова, защитника Илью Самошникова.

Победа над словаками, скорее всего, позволит сборной России не опуститься в итоговой таблице группы "H" ниже второго места, что гарантирует участие в плей-офф.

Матч на "Ак Барс Арене" рассудит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Лаос обслуживал первый матч России на Евро-2020 против бельгийцев, где россияне уступили со счетом 0:3.

Матч Россия - Словакия начнется в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!