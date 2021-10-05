Карпин не намерен уговаривать Дзюбу возвращаться в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не намерен уговаривать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу возвращаться в национальную команду.

Во вторник главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отказе Артема Дзюбы от выступления за сборную. Футболист был приглашен на сбор накануне матчей отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Словении и Словакии, но отказался из-за того, что на данный момент не готов на сто процентов.

"Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть за сборную. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо. Зачем его уговаривать? Нет и нет. Дзюба помог бы сборной? По этой причине он и был в расширенном списке. Закрыл ли Дзюба дверь в сборную? Посмотрим", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Также наставник российской команды высказался относительно потери из-за травмы полузащитника "Монако" Александра Головина.

"Не только Головина, но потеря всех игроков нежелательна. Критична или нет, узнаем после игры", - сказал он.