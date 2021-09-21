Артем Дзюба отказался играть за сборную России

В понедельник тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным огласил расширенную заявку на ближайшие встречи. В ней оказался и Дзюба, который не был вызван в сборную на сентябрьские матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой. По словам Артема, накануне вечером он переговорил с Карпиным и признался ему, что пока не набрал оптимальную форму и не чувствует себя готовым на все 100 процентов.

"Долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были ожидания от чемпионата Европы, но результат был неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной составляющей. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но не набрал ее до конца. У национальной команды впереди важнейшие матчи, поэтому ехать и занимать чье-то место было бы неправильным, о чем я честно и сказал тренеру", - отметил Дзюба.

Напоследок Артем добавил, что надеется помочь сборной в ноябрьских встречах отборочного цикла и что он не думает о приостановке карьеры в национальной команде.