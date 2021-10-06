Глебов заменит Глушакова в сборной России

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков покинул расположение сборной России из-за травмы. Вместо него в команду вызван Данил Глебов из "Ростова".

Как сообщает сайт РФС, после тренировки в среду стало очевидно, что Денис Глушаков не сможет помочь команде в ближайших матчах против Словакии и Словении. 34-летний полузащитник уже покинул базу в Новогорске и продолжит восстановление в расположении "Химок".

Тренерский штаб команды принял решение вызвать полузащитника "Ростова" Данила Глебова, хорошо известного Валерию Карпину по работе в этом клубе.