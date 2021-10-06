Новости

Ученые назвали лучшую рыбу для снятия воспаления в организме 22:36
Минтруд разъяснил, когда родитель является "единственным" 22:27
Пауло Коэльо представил новую книгу 22:14
Глебов заменит Глушакова в сборной России 22:12
Вирусолог предупредил о риске тяжело заболеть гриппом из-за COVID-19 22:11
Четыре российских футболиста попали в рейтинг лучших в мире 21:56
Верховный суд США рассмотрит иск о пытках со стороны подрядчиков ЦРУ 21:51
Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании убийства Талькова 21:47
Сервис Twitch пострадал от серьезной утечки данных 21:31
Минтруд предложил продлить временные страховые выплаты медикам с COVID-19 21:21
Сенатор пообещал скорый ответ на решение НАТО сократить представительство РФ 20:58
Меркель: РФ выполняет все контракты на поставку энергоносителей 20:56
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 20:39
До 1 281 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:33
Корабли Северного флота направлены бороться с пиратством 20:21
Четыре человека пострадали при стрельбе в школе Техаса 20:16
Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть 20:02
На 17-летнего белгородца завели дело об оправдании терроризма 20:00
Путин и Зюганов обсудили планы работы фракции КПРФ в Госдуме 19:58
Эксперт назвал условие цены на газ выше 2 тысяч долларов 19:50
Трамп выпал из списка богатейших американцев 19:34
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие продукты 19:25
В этом году построят больше жилья, чем ожидалось 19:20
В Крыму не будут останавливать бизнес при росте числа заболевших COVID-19 19:17
Власти Греции ищут путь к сердцу невакцинированных через желудок 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 22:12
Рубрика: Спорт

Глебов заменит Глушакова в сборной России

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков покинул расположение сборной России из-за травмы. Вместо него в команду вызван Данил Глебов из "Ростова".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Карпин определился с составом на матч против Словакии

Как сообщает сайт РФС, после тренировки в среду стало очевидно, что Денис Глушаков не сможет помочь команде в ближайших матчах против Словакии и Словении. 34-летний полузащитник уже покинул базу в Новогорске и продолжит восстановление в расположении "Химок".

Тренерский штаб команды принял решение вызвать полузащитника "Ростова" Данила Глебова, хорошо известного Валерию Карпину по работе в этом клубе.

Спорт Футбол Чемпионат мира Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022