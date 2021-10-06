Карпин определился с составом на матч против Словакии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его штаб определился с составом на матч против Словакии.

8 октября в Казани сборная России в отборочном матче чемпионата мира 2022 года примет команду Словакии. Главный тренер российской команды Валерий Карпин заявил, что уже определился с составом.

"С составом мы определились. Соперника посмотрели, проанализировали, они опасны на стандартах, хорошая, добротная команда", - приводит ТАСС слова Карпина.

Главный тренер сборной России рассказал, что в среду в общей группе тренировались имевшие повреждения Арсен Захарян и Денис Глушаков.

Решение об их участие в матче будет принято позже.