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06.10.2021 20:54
Рубрика: Спорт

Карпин определился с составом на матч против Словакии

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его штаб определился с составом на матч против Словакии.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

8 октября в Казани сборная России в отборочном матче чемпионата мира 2022 года примет команду Словакии. Главный тренер российской команды Валерий Карпин заявил, что уже определился с составом.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"С составом мы определились. Соперника посмотрели, проанализировали, они опасны на стандартах, хорошая, добротная команда", - приводит ТАСС слова Карпина.

Главный тренер сборной России рассказал, что в среду в общей группе тренировались имевшие повреждения Арсен Захарян и Денис Глушаков.

Решение об их участие в матче будет принято позже.

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