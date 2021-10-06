Новости

Трамп выпал из списка богатейших американцев 19:34
Срок службы дорожного покрытия вырос из-за использования новых технологий 19:27
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие продукты 19:25
В этом году построят больше жилья, чем ожидалось 19:20
В Крыму не будут останавливать бизнес при росте числа заболевших COVID-19 19:17
Власти Греции ищут путь к сердцу невакцинированных через желудок 19:11
Глушаков тренируется в общей группе в сборной России 19:11
Мишустин предложил учредить федерацию спортивного программирования 19:07
В МГТУ им. Баумана сменился ректор 19:04
Геббельса забыли вычеркнуть из списка почетных граждан Потсдама 19:01
Глава Адыгеи выразил соболезнование родным сенатора Олега Селезнева 19:00
Путин: "Газпрому" не стоит увеличивать поставки газа в обход Украины 18:54
Несколько человек пострадали в ходе стрельбы в школе Техаса 18:50
Мишустин назначил Ольгу Баталину первым замглавы Минтруда 18:44
В Архангельской области в кафе и театрах начнут требовать QR-коды 18:33
В Ногинске начали разбирать пострадавшую от взрыва часть дома 18:31
Ринго Старр сыграл с барабанщиками Iron Maiden, Red Hot Chily Peppers и Korn 18:31
Президент Болгарии призвал Северную Македонию изменить конституцию 18:18
Более 700 дольщиков из Подмосковья получат квартиры или компенсации 18:10
Собянин рассказал о выделении 500 млн рублей на поддержку бизнеса 18:00
Решение о многомиллионном штрафе Facebook вступило в законную силу 17:45
В Москве появится 4,5 тысячи новых заводов 17:44
Горнолыжные трассы и канатные дороги в КЧР получили космические имена 17:32
В Минстрой поданы заявки на господдержку 650 объектов туриндустрии 17:30
Из горящего частного пансионата в Москве эвакуировано 46 человек 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 19:11
Рубрика: Спорт

Глушаков тренируется в общей группе в сборной России

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник Денис Глушаков принимает участие в тренировке сборной России. Ранее появилась информация, что он не сможет сыграть в предстоящих матчах из-за травмы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Дзюба заявил об отсутствии мотивации после Евро-2020

Денис Глушаков не покинул расположение сборной России и тренируется в общей группе. Ранее сообщалось, что игрок не сможет помочь команде в предстоящих матчах против Словакии и Словении.

Помимо Глушакова в общей группе занимается и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян, у которого тоже было повреждение.

В тренировке принимают участие все игроки, находящиеся на сборе в Новогорске, а также приглашенные полузащитники молодежной сборной Михаил Игнатов и Кирилл Боженов.

8 октября сборная России в Казани сыграет со Словакией и 11 октября в Мариборе против Словении.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Чемпионат мира по футболу 2022