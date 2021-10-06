Глушаков тренируется в общей группе в сборной России

Полузащитник Денис Глушаков принимает участие в тренировке сборной России. Ранее появилась информация, что он не сможет сыграть в предстоящих матчах из-за травмы.

Денис Глушаков не покинул расположение сборной России и тренируется в общей группе. Ранее сообщалось, что игрок не сможет помочь команде в предстоящих матчах против Словакии и Словении.

Помимо Глушакова в общей группе занимается и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян, у которого тоже было повреждение.

В тренировке принимают участие все игроки, находящиеся на сборе в Новогорске, а также приглашенные полузащитники молодежной сборной Михаил Игнатов и Кирилл Боженов.

8 октября сборная России в Казани сыграет со Словакией и 11 октября в Мариборе против Словении.