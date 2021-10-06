Глушаков не сыграет против Словакии и Словении

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков не поможет сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что у него микроповреждение задней поверхности бедра, информирует Telegram-канал "Первый спорт".

В итоге все же 34-летний футболист не сможет полностью восстановиться к матчам со Словакией 8 октября и Словенией 11 октября. Ранее из-за повреждений команда Валерия Карпина лишилась полузащитника "Монако" Александра Головина и Алексея Ионова из "Краснодара".

Сборная России в отборочном турнире ЧМ-2022 занимает второе место в группе, набрав 13 очков. Столько же у команды Хорватии, которая лидирует по дополнительным показателям.