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06.10.2021 15:40
Рубрика: Спорт

Глушаков не сыграет против Словакии и Словении

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков не поможет сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Ранее сообщалось о том, что у него микроповреждение задней поверхности бедра, информирует Telegram-канал "Первый спорт".

В итоге все же 34-летний футболист не сможет полностью восстановиться к матчам со Словакией 8 октября и Словенией 11 октября. Ранее из-за повреждений команда Валерия Карпина лишилась полузащитника "Монако" Александра Головина и Алексея Ионова из "Краснодара".

Сборная России в отборочном турнире ЧМ-2022 занимает второе место в группе, набрав 13 очков. Столько же у команды Хорватии, которая лидирует по дополнительным показателям.

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