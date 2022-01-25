Вслед за словаками Россия разгромила хорватов на чемпионате Европы по футзалу

Сборная России одержала вторую подряд крупную победу на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах.

В стартовом матче команда Сергея Скоровича не оставила никаких шансов дебютантам финальной стадии турнира словакам - 7:1. А накануне наши игроки разгромили хорватов (4:0) и стали единоличными лидерами своей группы.

Во вчерашнем матче дубль оформил Артем Антошкин, забивший три мяча словакам. Еще по голу в свой актив записали Паулиньо и Иван Чишкала. Из неприятных новостей отметим потери из-за травм Робиньо, заработавшего повреждение в противостоянии с хорватами, и Эдера Лимы, который выбыл до конца соревнований. Вместо Лимы в заявку внесен Андрей Афанасьев.

Уже после подписания номера "РГ" в печать стал известен результат второго матча нашей группы - между Польшей и Словакией. В заключительном туре россияне 29 января встретятся с поляками.