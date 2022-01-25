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25.01.2022 22:40
Рубрика: Спорт

Вслед за словаками Россия разгромила хорватов на чемпионате Европы по футзалу

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8664)
Сборная России одержала вторую подряд крупную победу на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах.

В стартовом матче команда Сергея Скоровича не оставила никаких шансов дебютантам финальной стадии турнира словакам - 7:1. А накануне наши игроки разгромили хорватов (4:0) и стали единоличными лидерами своей группы.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Россия забила семь мячей Словакии в стартовом матче Евро

Во вчерашнем матче дубль оформил Артем Антошкин, забивший три мяча словакам. Еще по голу в свой актив записали Паулиньо и Иван Чишкала. Из неприятных новостей отметим потери из-за травм Робиньо, заработавшего повреждение в противостоянии с хорватами, и Эдера Лимы, который выбыл до конца соревнований. Вместо Лимы в заявку внесен Андрей Афанасьев.

Уже после подписания номера "РГ" в печать стал известен результат второго матча нашей группы - между Польшей и Словакией. В заключительном туре россияне 29 января встретятся с поляками.

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