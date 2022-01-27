Вратари Василевский и Шестеркин лидируют в борьбе за приз от НХЛ

Российские вратари Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") заняли первое и второе места в списке кандидатов на награду "Везина Трофи", ежегодно вручаемую лучшему вратарю НХЛ.

По итогам опроса Шестеркин набрал 50 очков, а Василевский - 46. Замкнул тройку лидеров Джек Кэмпбелл из "Торонто" (45). Обладатель награды определяется в результате голосования генеральных менеджеров клубов.

- Я тот самый парень, который приехал из Москвы в погоне за мечтой. Уверен, в этом сезоне мы сможем добиться нужного результата, - приводит слова Шестеркина сайт НХЛ.

Среди вратарей, сыгравших в старте не менее 20 матчей, Шестеркин занимает первую строчку по проценту отраженных бросков (93,7) и вторую - по среднему количеству пропущенных шайб за поединок (2,07). В понедельник россиянин также установил рекорд "Рейнджерс", одержав 20-ю победу в 26-м матче.