Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и помог своей команде на домашнем льду обыграть "Аризону" (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Малкин набрал девять очков (три шайбы + шесть передач) в восьми играх текущего сезона. Напомним, что Джино, как его называют напарники, в июне 2021 года перенес операцию на правом колене. Так что первую игру нынешней регулярки он провел лишь 12 января.

Однако, по словам защитника "Пингвинз" Криса Летанга, уровень игры Малкина повышается от матча к матчу.

- Он чувствует себя намного комфортнее. Зачастую во время восстановления после длительной травмы ноги перестают тебя слушаться. В такие моменты нужно немного больше времени, чтобы создать опасный момент, - цитирует Летанга официальный сайт НХЛ на русском языке. - Но Джино наращивает скорость игры. Неважно, касается ли дело катания, видения площадки или техники, Малкин во всех компонентах становится лучше.