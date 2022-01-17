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17.01.2022 14:16
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине

Текст: Максим Домчев
Союз биатлонистов России огласил имена спортсменов, которые в феврале выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. В роли запасных будут Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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В состав женской команды включены Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасными в стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

На Игры отправятся лишь по 5 спортсменов у мужчин и женщин, а запасные останутся в России и смогут отправиться в Китай лишь в случае, если кто-то из основного состава не сможет выступить по медицинским показателям.

Свое мнение о составе высказал и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он согласен с тем, что на Олимпиаде будут стартовать сильнейшие на данный момент спортсмены.

"Абсолютно справедливый выбор с точки зрения результатов. Спортсмены, которые поедут на Игры, хорошо выглядели и на прошедшем этапе Кубка мира, и в целом по сезону. Сомнений не вызывает ни одна из кандидатур. Уверен, что в СБР споров по вопросу состава не было", - сказал Поздняков.

Спорт Биатлон Олимпиада в Пекине