Назван состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине

Союз биатлонистов России огласил имена спортсменов, которые в феврале выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. В роли запасных будут Антон Бабиков и Александр Поварницын.

В состав женской команды включены Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасными в стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

На Игры отправятся лишь по 5 спортсменов у мужчин и женщин, а запасные останутся в России и смогут отправиться в Китай лишь в случае, если кто-то из основного состава не сможет выступить по медицинским показателям.

Свое мнение о составе высказал и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он согласен с тем, что на Олимпиаде будут стартовать сильнейшие на данный момент спортсмены.

"Абсолютно справедливый выбор с точки зрения результатов. Спортсмены, которые поедут на Игры, хорошо выглядели и на прошедшем этапе Кубка мира, и в целом по сезону. Сомнений не вызывает ни одна из кандидатур. Уверен, что в СБР споров по вопросу состава не было", - сказал Поздняков.