Президент вручил госнаграды победителям Олимпиады в Токио

Президент Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Олимпийских Игр в Токио в Екатерининском зале Кремля.

Орденов удостоились все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, взявшая серебро - она получила орден Дружбы. Полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" стал почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

"Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно", - оценил, выступая на церемонии, Владимир Путин. Вся страна понимает, как это было непросто, а подчас - запредельно трудно: огромная физическая, эмоциональная нагрузка, жесткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией, подчеркнул он. "Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды", - заметил президент. "Но вы выдержали все, достойно сражались за спортивную честь России, подарили всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое объединяющее чувство гордости за Отечество", - отметил он.

"В зале собрались те, кто внес в этот успех вклад высшей пробы - золотые чемпионы. Вы главные герои и гордость России", - заявил Путин. "Олимпиада в Токио убедительно подтвердила ваше безусловное мировое лидерство и в то же время преемственность лучших отечественных традиций воспитания чемпионов", - добавил он.