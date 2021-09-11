Путин назвал Россию лидером в художественной гимнастике

Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград победителям и призерам Олимпиады в Токио.

Владимир Путин отметил золото в легкой атлетике, где сборная в последние годы переживает совсем не легкий период. "Мы верим, что он скоро закончится и российские представители этого вида спорта снова вернутся в лидеры", - заявил он.

"Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось, мы в этом абсолютно убеждены​​​. Оно было, есть и надеюсь, уверен, будет в будущем", - подчеркнул президент.

Также Путин отметил потрясающее выступление мастеров синхронного плавания, где у России абсолютное лидерство, как и в спортивной борьбе. "Не первый раз радуют болельщиков российские фехтовальщики. За ними - в Токио командное и личное первенство", - констатировал он.