Туктамышева чисто исполнила тройной аксель на прокатах сборной

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева на контрольных прокатах сборной по фигурному катанию в Челябинске доказала, что будет конкурентоспособна и в олимпийском сезоне.

В новой короткой программе Туктамышева чисто сделала сложнейший женский прыжок тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной тулуп - двойной флип.

- Не все получилось, как задумывали. Аксель сделала хорошо, но каскад - только "три - два" вместо "три- три". Не стала рисковать. Хотела чистенько и красиво показать программу на контрольных прокатах, - сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Фигуристка рассказа, что постановщиком композиции был Илья Авербух.

- Илья как будто прочитал мысли, - отметила Лиза. - Я давно хотела воплотить на льду глубокий, женский немного драматический образ.