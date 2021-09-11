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11.09.2021 19:20
Рубрика: Спорт

Дубль Роналду помог "МЮ" обыграть "Ньюкасл"

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/PETER POWELL Фото: EPA-EFE/PETER POWELL
Фото: EPA-EFE/PETER POWELL

"Мансестер Юнайтед" благодаря двум голам Криштиану Роналду и точным ударам Бруну Фернандеша и Джесси Лингарда переиграл "Ньюкасл" - 4:1 .

Центральным матчем тура в Английской премьер-лиге безоговорочно стал матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом". После долгого перерыва на поле у хозяев появился португальский нападающий Криштиану Роналду, перешедший нынешним летом из "Ювентуса".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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И уже в первом тайме легендарный португалец открыл счет своим голам в новом сезоне. Во второй половине встречи португалец оформил дубль, еще по одному мячу в ворота "сорок" отправили Бруну Фернандеш и Джесси Лингард.

У проигравших отличился Хавьер Манкильо.

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