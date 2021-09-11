Дубль Роналду помог "МЮ" обыграть "Ньюкасл"

"Мансестер Юнайтед" благодаря двум голам Криштиану Роналду и точным ударам Бруну Фернандеша и Джесси Лингарда переиграл "Ньюкасл" - 4:1 .

Центральным матчем тура в Английской премьер-лиге безоговорочно стал матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом". После долгого перерыва на поле у хозяев появился португальский нападающий Криштиану Роналду, перешедший нынешним летом из "Ювентуса".

И уже в первом тайме легендарный португалец открыл счет своим голам в новом сезоне. Во второй половине встречи португалец оформил дубль, еще по одному мячу в ворота "сорок" отправили Бруну Фернандеш и Джесси Лингард.

У проигравших отличился Хавьер Манкильо.