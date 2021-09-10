Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе

Предложение отменить ограничения на число легионеров в российском футболе президенту не понравилось. Своим мнением глава государства поделился, завершая заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, которое он провел в формате видеоконференции.

"Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов", - заметил Владимир Путин. "Ну замечательно, - с иронией сказал он. - Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх?"

"Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут", - спрогнозировал развитие событий в случае отмены лимита на легионеров президент.