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10.09.2021 16:19
Рубрика: Власть

Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе

Текст: Кира Латухина

Предложение отменить ограничения на число легионеров в российском футболе президенту не понравилось. Своим мнением глава государства поделился, завершая заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, которое он провел в формате видеоконференции.

Фото: Анатолий Медведь/ РИА Новости
Министр спорта заявил о необходимости лимита на легионеров в РПЛ

"Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов", - заметил Владимир Путин. "Ну замечательно, - с иронией сказал он. - Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх?"

"Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут", - спрогнозировал развитие событий в случае отмены лимита на легионеров президент.

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