Министр спорта заявил о необходимости лимита на легионеров в РПЛ

Несмотря на все обсуждения, лимит на легионеров в РПЛ должен быть, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

С предложением отменить лимит на легионеров выступил глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Позже на общем собрании клубов РПЛ было поддержано предложение о реформировании лимита.

Однако глава Минспорта РФ Олег Матыцин считает, что лимит на легионеров должен остаться.

"Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель", - заявил он РИА Новости.

При этом сам формат должен обсуждаться. "Вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?" - сказал Матыцин.

Пока Минспорта РФ не получало никаких обращений со стороны РФС по поводу лимита на легионеров. Олег Матыцин считает, что даже полная отмена лимита не решит всех проблем российского футбола.