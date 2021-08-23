РФС выступил за отказ от лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС выступил с предложением отменить лимит на легионеров.

Об этом глава организации сказал в эфире телеканала "Россия-24". Дюков отметил, что соответствующее предложение было отправлено клубам РПЛ.

"Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе", - заявил Дюков.

По мнению главы РФС, прошлые успехи сборной России на крупнейших турнирах никак не связаны с лимитом на легионеров. Он подчеркнул, что в 2008 году, когда Россия стала третьей на чемпионате Европы, легионеры получали больше игрового времени, чем сейчас.

В настоящее время клубам РПЛ разрешено включать в заявку на сезон восемь иностранных игроков, и все они могут одновременно находиться на поле.