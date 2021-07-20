Прядкин: Клубы РПЛ выступают за отмену лимита на легионеров

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о позиции клубов по реформам чемпионата России и лимиту на легионеров.

Президент РПЛ отметил, что позиция по лимиту на иностранных футболистов будет озвучена после того, как лига обсудит ее с клубами. Однако уже сейчас многие высказываются за его полную отмену. Пока же в сезон клубы входят при действующем лимите - восемь легионеров в заявке на чемпионат. Все они могут одновременно находиться на поле.

"Многие клубы выступают за отмену лимита, мы знаем об этом. Но сосуды должны быть сообщающимися, надо затронуть все сферы развития футбола, в том числе надо учитывать мнение молодежных команд", - цитирует Прядкина Sport24.

Глава РПЛ высказался и о реформах, которые предлагает Российский футбольный союз. Прядкин согласен, что уровень чемпионата страны нужно повышать, при этом важна и экономическая составляющая. Он добавил, что РПЛ запросила у голландской компании, которая подготовила проект реформ для РФС, дополнительную информацию и после ее получения внимательно изучит.

"Надо смотреть в общем разрезе. Количество топовых игр увеличится, соответственно, повысится доход лиги. Но мы должны помнить, что Россия большая и футбол живет не только в Москве и Санкт-Петербурге. Мне некорректно сейчас одному комментировать позицию лиги по этому поводу. Сначала нам надо узнать мнение коллег, мнение региональных клубов РПЛ", - сказал Прядкин.