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20.07.2021 14:35
Рубрика: Спорт

Прядкин: Клубы РПЛ выступают за отмену лимита на легионеров

Текст: Максим Домчев
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о позиции клубов по реформам чемпионата России и лимиту на легионеров.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент РПЛ отметил, что позиция по лимиту на иностранных футболистов будет озвучена после того, как лига обсудит ее с клубами. Однако уже сейчас многие высказываются за его полную отмену. Пока же в сезон клубы входят при действующем лимите - восемь легионеров в заявке на чемпионат. Все они могут одновременно находиться на поле.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Многие клубы выступают за отмену лимита, мы знаем об этом. Но сосуды должны быть сообщающимися, надо затронуть все сферы развития футбола, в том числе надо учитывать мнение молодежных команд", - цитирует Прядкина Sport24.

Глава РПЛ высказался и о реформах, которые предлагает Российский футбольный союз. Прядкин согласен, что уровень чемпионата страны нужно повышать, при этом важна и экономическая составляющая. Он добавил, что РПЛ запросила у голландской компании, которая подготовила проект реформ для РФС, дополнительную информацию и после ее получения внимательно изучит.

"Надо смотреть в общем разрезе. Количество топовых игр увеличится, соответственно, повысится доход лиги. Но мы должны помнить, что Россия большая и футбол живет не только в Москве и Санкт-Петербурге. Мне некорректно сейчас одному комментировать позицию лиги по этому поводу. Сначала нам надо узнать мнение коллег, мнение региональных клубов РПЛ", - сказал Прядкин.

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