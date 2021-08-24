Афганский флаг все же появится на торжественной церемонии открытия Паралимпиады

Сборная Афганистана не сможет принять участие в Паралимпиаде из-за происходящих в стране событий. Очень жаль, тем более, что впервые в истории афганского спорта эту страну должна была представлять и женщина-паралимпиец.

Однако флаг Афганистана все же появится на сегодняшней церемонии торжественного открытия Паралимпиады. Как сообщил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, это будет сделано в знак солидарности и мира.

А понесет флаг представитель команды беженцев, в которую входят спортсмены-паралимпийцы из разных государств, лишенные возможности выступать за национальные сборные. Кстати, в составе команды беженцев - ее знаменосец Аббас Карими, уже давно покинувший Кабул по политическим соображениям. Он единственный афганец, который выступит на Паралимпиаде, пусть и не за свою страну.