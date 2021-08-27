Видео: Алина Загитова совершила прыжок с высоты 207 метров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в Сочи совершила прыжок с высоты 207 м в банджи-джампинге. Об этом олимпийская чемпионка рассказала в своем Instagram, опубликовав видео запоминающегося на всю жизнь прыжка.

После прыжка Загитова поделилась своими впечатлениями и эмоциями.

"От прыжка до полета - всего один шаг", - написала она. Загитова добавила, что ее сестра Сабина покорила 170 м.

"Это ощущение полета и какой-то нереальной свободы непередаваемо. И знаете, что я поняла? В мире еще столько всего вдохновляющего, яркого, захватывающего и волшебного!" - написала она.