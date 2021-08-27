Третий отмененный этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Италии

Коронавирус вносит поправки в календарь крупных состязаний. Так Международный Союз конькобежцев (ИСУ) был проинформирован китайской стороной об отмене этапа Гран-при - Кубка Китая в городе Чунцине. Причина - в эпоху COVID-19 КНР принимает мало международных авиарейсов. Строги превентивные меры эпидемиологической безопасности. Нельзя было провести соревнования и в так называемом " пузыре".

Однако ИСУ твердо решил провести все шесть этапов взрослого Гран-при, финал которого должен состояться в японской Осаке с 9 по 12 декабря 2021 года. Поэтому Международный Союз конькобежцев обратился с призывом ко всем членов ИСУ взять на себя проведение отмененного этапа в те же сроки - 4-7 ноября.

На предложение откликнулись федерации фигурного катания трех стран. Этап были готовы принять три города - Дебрецен (Венгрия), итальянский Турин и Норвуд (США). Рассмотрев заявки, Совет ИСУ выбрал Турин. 4-7 ноября здесь и пройдет третья серия взрослого Гран-при по фигурному катанию.