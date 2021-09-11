Роналду забил в дебютном матче за "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

В субботу в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" встречается с "Ньюкаслом". В составе манкунианцев с первых минут на поле вышел португальский нападающий Криштиану Роналду, который в нынешнее трансферное окно перешел в этот клуб из "Ювентуса".

И на исходе первой половины встречи Роналду открыл счет в матче. После первого тайма "Манчестер Юнайтед" ведет в счете - 1:0.

Португалец выступал за "МЮ" с 2033 по 2009 год, после чего перебрался в мадридский "Реал". Оттуда он перешел в "Ювентус", который покинул нынешним летом.