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25.10.2021 15:01
Рубрика: Спорт

РПЛ организовала проверку инцидента с фанатами "Спартака" в Петербурге

Текст: Сергей Литвинов

Российская премьер-лига (РПЛ) проводит проверку инцидента, случившегося с болельщиками московского "Спартака" после матча в Санкт-Петербурге против "Зенита" в 12-м туре. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

Фото: РИА Новости
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Как отметили в региональном ГУМВД, пятеро фанатов были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

По решению исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца, представители лиги, присутствовавшие на игре, остались в Санкт-Петербурге "для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации".

Матч "Зенита" и "Спартака" прошел в воскресенье и завершился крупной победой питерцев со счетом 7:1.

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