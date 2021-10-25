РПЛ организовала проверку инцидента с фанатами "Спартака" в Петербурге

Российская премьер-лига (РПЛ) проводит проверку инцидента, случившегося с болельщиками московского "Спартака" после матча в Санкт-Петербурге против "Зенита" в 12-м туре. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

Как отметили в региональном ГУМВД, пятеро фанатов были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

По решению исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца, представители лиги, присутствовавшие на игре, остались в Санкт-Петербурге "для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации".

Матч "Зенита" и "Спартака" прошел в воскресенье и завершился крупной победой питерцев со счетом 7:1.