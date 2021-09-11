Новости

Путин наградил паралимпийцев за Игры в Токио 18:56
Киев не желает быть "на крючке" Евросоюза 18:41
Путин прибыл в Псковскую область 18:35
Роналду забил в дебютном матче за "Манчестер Юнайтед" 18:12
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель на прокатах сборной 17:49
Камила Валиева поменяла программу на олимпийский сезон 17:49
Российские дипломаты почтят память жертв теракта 2001 года в США 17:47
Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток-2" 17:43
Самый богатый человек мира инвестировал в занимающийся бессмертием стартап 17:39
Алена Косторная осталась недовольна прокатом короткой программы в Челябинске 17:29
Александра Трусова упала с тройного акселя на контрольных прокатах 17:27
Меркель сожалеет о провале коалиции НАТО в Афганистане 17:19
Мирзов не сыграет в матче против "Спартака" 17:19
Президент Эстонии считает, что Украина еще не скоро вступит в Евросоюз 17:01
Анна Щербакова рассказала, как отразился на подготовке к сезону перелом пальца 16:57
Российская команда в 12-й раз выиграла Кубок легенд по футболу 16:54
Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования 16:46
Начался финал трека "Информационные технологии" конкурса "Лидеры России" 16:36
Мурашко оценил вероятность нового всплеска заболеваемости COVID-19 16:13
Володин призвал распространять опыт реновации Москвы на другие регионы 16:13
Комитет Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию 15:55
В Госдуме прокомментировали предложение главы "Нафтогаза" о "Северном потоке-2" 15:54
Собянин: Проект возрождения исторической ГЭС-2 практически завершен 15:54
Российским призерам Олимпиады в Токио вручили ключи от автомобилей 15:46
Еще двое жильцов госпитализированы из дома, где ранее отравилась семья 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 17:49
Рубрика: Спорт

Камила Валиева поменяла программу на олимпийский сезон

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка мира среди юниоров, 15-летняя фигуристка Камила Валиева, которая начинает первый взрослый сезон, чисто исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Алена Косторная осталась недовольна прокатом короткой программы в Челябинске

Фигуристка выступала под композицию In Memoriam Кирилла Рихтера и безошибочно сделала тройной аксель с тано (прыжок с одной рукой наверху), а также тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп (с риппоном - двумя руками наверху).

Отметим, что спортсменке решили поменять весьма удачную прошлогоднюю короткую программу. Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сказал, что новый номер еще больше подходит Камиле.

- Когда услышал музыку, которую мы выбрали, я очень обрадовался, потому что долго искал. Понял, что это оно, это для Камилы, потому что она взрослее, чем прошлогодняя музыка. Та музыка очень нервная, прекрасная, воздушная, как будто созданная для фигурного катания. Но хотелось больше раскатить Камилу, показать, что она становится взрослее, она прибавляет в катании и в презентации, а значит, мы можем сделать лучше, - рассказал Глейхенгауз Первому каналу. - Получилось воздушно, трогательно и, конечно, нам удалось передать владение коньком, линии Камилы, ее возможности в растяжке, во вращениях, музыкально разложив их. Это абсолютно ее образ, поэтому будет интересно увидеть реакцию людей.

Спорт Фигурное катание