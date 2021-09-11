Камила Валиева поменяла программу на олимпийский сезон

Чемпионка мира среди юниоров, 15-летняя фигуристка Камила Валиева, которая начинает первый взрослый сезон, чисто исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Фигуристка выступала под композицию In Memoriam Кирилла Рихтера и безошибочно сделала тройной аксель с тано (прыжок с одной рукой наверху), а также тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп (с риппоном - двумя руками наверху).

Отметим, что спортсменке решили поменять весьма удачную прошлогоднюю короткую программу. Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сказал, что новый номер еще больше подходит Камиле.

- Когда услышал музыку, которую мы выбрали, я очень обрадовался, потому что долго искал. Понял, что это оно, это для Камилы, потому что она взрослее, чем прошлогодняя музыка. Та музыка очень нервная, прекрасная, воздушная, как будто созданная для фигурного катания. Но хотелось больше раскатить Камилу, показать, что она становится взрослее, она прибавляет в катании и в презентации, а значит, мы можем сделать лучше, - рассказал Глейхенгауз Первому каналу. - Получилось воздушно, трогательно и, конечно, нам удалось передать владение коньком, линии Камилы, ее возможности в растяжке, во вращениях, музыкально разложив их. Это абсолютно ее образ, поэтому будет интересно увидеть реакцию людей.