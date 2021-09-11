Алена Косторная осталась недовольна прокатом короткой программы в Челябинске

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, которая вернулась в группу Этери Тутберидзе после сезона, проведенного в Ангелах Плющенко, почти полностью восстановила свой коронный элемент - аксель в 3,5 оборота.

Это, напомним, было одним из условий Этери Георгиевны, сначала взявшей Алену на испытательный срок.

В короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске Косторная выполнила аксель с ошибкой на приземлении. Днем раньше на тренировке она допустила степ-аут, но устояла.

- Недовольна своим выступлением. Наверное, недотолкнулась на тройном акселе, отсюда и ошибка, - объяснила Косторная в эфире Первого канала. - Но я рада, что на прокаты уже приехала с этим прыжком в арсенале. На тренировках его делаю. Хотя стабильности пока не хватает. Но, еще раз повторюсь, очень рада, что начала сезон с ним.