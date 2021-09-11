Новости

Путин наградил паралимпийцев за Игры в Токио 18:56
Киев не желает быть "на крючке" Евросоюза 18:41
Путин прибыл в Псковскую область 18:35
Роналду забил в дебютном матче за "Манчестер Юнайтед" 18:12
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель на прокатах сборной 17:49
Камила Валиева поменяла программу на олимпийский сезон 17:49
Российские дипломаты почтят память жертв теракта 2001 года в США 17:47
Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток-2" 17:43
Самый богатый человек мира инвестировал в занимающийся бессмертием стартап 17:39
Алена Косторная осталась недовольна прокатом короткой программы в Челябинске 17:29
Александра Трусова упала с тройного акселя на контрольных прокатах 17:27
Меркель сожалеет о провале коалиции НАТО в Афганистане 17:19
Мирзов не сыграет в матче против "Спартака" 17:19
Президент Эстонии считает, что Украина еще не скоро вступит в Евросоюз 17:01
Анна Щербакова рассказала, как отразился на подготовке к сезону перелом пальца 16:57
Российская команда в 12-й раз выиграла Кубок легенд по футболу 16:54
Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования 16:46
Начался финал трека "Информационные технологии" конкурса "Лидеры России" 16:36
Мурашко оценил вероятность нового всплеска заболеваемости COVID-19 16:13
Володин призвал распространять опыт реновации Москвы на другие регионы 16:13
Комитет Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию 15:55
В Госдуме прокомментировали предложение главы "Нафтогаза" о "Северном потоке-2" 15:54
Собянин: Проект возрождения исторической ГЭС-2 практически завершен 15:54
Российским призерам Олимпиады в Токио вручили ключи от автомобилей 15:46
Еще двое жильцов госпитализированы из дома, где ранее отравилась семья 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 17:27
Рубрика: Спорт

Александра Трусова упала с тройного акселя на контрольных прокатах

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова с падением исполнила короткую программу в рамках контрольных прокатов сборной в Челябинске.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Анна Щербакова рассказала, как отразился на подготовке к сезону перелом пальца

Трусова появилась на льду в красном платье. Ее программа поставлена под музыку из фильма "Фрида". На тренировке Саша чисто исполняла тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп. Однако во время самого выступления упала с акселя в 3,5 оборота.

- Почти никогда не ошибаюсь на тройном акселе на тренировках. Начала сразу после отпуска работать над этим прыжком, чтобы показать его на прокатах. Мне всегда очень хочется все сделать по-максимуму на соревнованиях. Возможно, потому ошиблась, - сказала Трусова в эфире Первого канала. - Также стараюсь прибавлять в артистизме, чтобы передавать образ программы.

Спорт Фигурное катание