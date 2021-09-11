Александра Трусова упала с тройного акселя на контрольных прокатах

Российская фигуристка Александра Трусова с падением исполнила короткую программу в рамках контрольных прокатов сборной в Челябинске.

Трусова появилась на льду в красном платье. Ее программа поставлена под музыку из фильма "Фрида". На тренировке Саша чисто исполняла тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп. Однако во время самого выступления упала с акселя в 3,5 оборота.

- Почти никогда не ошибаюсь на тройном акселе на тренировках. Начала сразу после отпуска работать над этим прыжком, чтобы показать его на прокатах. Мне всегда очень хочется все сделать по-максимуму на соревнованиях. Возможно, потому ошиблась, - сказала Трусова в эфире Первого канала. - Также стараюсь прибавлять в артистизме, чтобы передавать образ программы.