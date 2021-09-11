Анна Щербакова рассказала, как отразился на подготовке к сезону перелом пальца

Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова представила короткую программу олимпийского сезона на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят в Челябинске.

Щербакова каталась под композицию The Songs of Distant Earth композитора Кирилла Рихтера. Она чисто исполнила двойной аксель, тройный флип, но осталась без каскада тройной лутц - тройной риттбергер, так как неудачно приземлилась с первого прыжка.

- Идея выбора музыки принадлежит Даниилу Глейхенгаузу, - рассказала спортсменка в эфире Первого канала. - Он дал послушать, мне показалось, что это интересно. Захотела попробовать себя в этом образе. Сейчас могу сказать, что мне нравится катать эту программу.

Напомним, что летом на сборе в Новогорске Щербакова сломала палец на ноге, что немного выбило ее из графика подготовки.

- Я все еще нарабатываю форму, - призналась Анна. - В принципе все идет по плану, но, конечно, хотелось бы ускорить. Над этим с тренерами и работаем.