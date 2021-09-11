Российские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ

Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, переиграв в четырех партиях сборную Украины.

В субботу сборные России и Украины встречались в польском Гданьске. В стартовой партии россияне не показали своей лучшей игры, а соперник умело реализовал все моменты - 25:22.

После этого Туомасу Саммельвуо удалось внести нужные коррективы. Во втором сете преимущество сборной России никаких вопросов не вызывало - 25:16. Украинская сборная также хотела победить и в третьем сете навязала борьбу, но победили снова подопечные Саммельвуо - 25:22.

В четвертой партии сборная России довела матч до победы - 25:22. Самым результативным в составе нашей команды стал Егор Клюка, набравший 21 очко.

В четвертьфинале соперниками россиян станет победитель матча Польша - Финляндия.