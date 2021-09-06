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06.09.2021 21:16
Рубрика: Спорт

За талисман ЧМ-2022 по волейболу в России проголосовали 46% респондентов

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Организационный комитет чемпионата мира 2022 года по волейболу среди мужских команд, который пройдет в России, представил официальный талисман соревнований. В результате голосования болельщиков им стал Тигр.
За Тигра проголосовали 46 процентов болельщиков. Фото: instagram.com / russia2022 За Тигра проголосовали 46 процентов болельщиков. Фото: instagram.com / russia2022
За Тигра проголосовали 46 процентов болельщиков. Фото: instagram.com / russia2022

Начиная со второй половины августа любители спорта могли выбирать из трех вариантов - Тигр, Медведь или Робот. За Тигра отдали свои голоса 46 процентов респондентов, за Медведя - 41. Имя официального талисмана будет объявлено позднее.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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- Выбор талисмана домашнего чемпионата мира стал отправной точкой в череде знаковых мероприятий турнира. Отрадно осознавать, что голосование вызвало такой большой отклик - болельщики с интересом оставляли свой голос за полюбившегося персонажа, а также придумывали ему имя, - сказал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. - В общей сложности в голосовании приняли участие более 106 тысяч человек. Я очень рад, что в непростой борьбе, но с серьезным преимуществом победил Тигр. Он станет олицетворением смелости, решимости, спортивного азарта. Я уверен, что такой яркий и харизматичный персонаж принесет много положительных эмоций, а также даст правильный заряд командам и болельщикам на трибуне.

Напомним, что чемпионат мира состоится в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут Москва (в столице сыграют финал), Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

Спорт Волейбол